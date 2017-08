Klassenfahrt mit Hindernissen "Das Kind fährt dort nicht mit"

Es ist der Horror vieler Eltern: Am Montagabend sollten ihre Kinder zu einer Sprachreise nach London aufbrechen. Doch am Bus, der die mehr als 70 Kinder nach Großbritannien bringen sollte, entdeckten Eltern und Lehrer Mängel. Ein Getuschel sei durch die Elternschaft gegangen, erzählte eine Mutter MDR SACHSEN-ANHALT. "Und zwar war wirklich offensichtlich auffällig, dass der linke Scheinwerfer defekt war. Das komplette Glas war rausgefallen." Zudem hätte der Bus zum TÜV gemusst, denn die Plakette wäre noch während der Reise abgelaufen.

Eine Mutter beschreibt ihre Gedanken vom Abend so: "Nicht fahren, einfach nur nein, das Kind fährt dort nicht mit." Die Entscheidung der Lehrer und Eltern sei einstimmig gewesen. Eine Neuntklässlerin erzählt: "Irgendwann kam die Nachricht, dass wir gar nicht fahren. Da war man schon sehr enttäuscht, weil man sich seit der 5. Klasse auf die Fahrt freut". Ihre Freundin ergänzt: "Es gab auch viele, die richtig angefangen haben zu weinen und einfach keine Lust mehr hatten, dort zu stehen, weil wir ja drei Stunden gewartet haben."

Die Schüler am Dienstagvormittag mit ihrem neuen Bus am halleschen Busbahnhof. Bildrechte: MDR/Maria Selchow

Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, bestätigte der Sachverständige noch am Abend, dass das linke Abblendlicht defekt gewesen sei. Eine Weiterfahrt habe er aus Sicherheitsgründen untersagt. Sonst sei der Bus aber in einem guten Zustand gewesen.



Laut dem Reiseunternehmer aus Baden-Württemberg ist der Doppeldeckerbus erst drei Jahre alt und absolut sicher. Er fährt demnach sonst einen deutschen Eishockey-Zweitligisten durch Deutschland. Der Unternehmer ist dementsprechend aufgebracht. Das Licht habe funktioniert, nur das Schutzglas hätte nach seiner Aussage wegen eines Risses entfernt werden müssen. Weil man das Schutzglas nicht so schnell ersetzen könne, sei der Bus ohne Schutzglas gefahren. Der Unternehmer versichert allerdings, dass er eine Genehmigung bei TÜV und Polizei eingeholt hat.