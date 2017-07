Temposünder in Halle Blitzer falsch aufgestellt – Knöllchen ungültig

Wer zu schnell fährt, wird geblitzt – und muss dann zahlen. So ging es auch einer Frau, die am 7. August 2016 von Halle-Neustadt in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der stationäre Blitzer an der Magistrale fotografierte sie mit etwa 30 km/h zu viel auf dem Tacho. Doch die Frau wollte nicht zahlen, der Fall landete vor Gericht. Jetzt steht fest: Das Bußgeldverfahren gegen sie wird eingestellt.