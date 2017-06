Die selbsternannte Kulturhauptstadt Sachsen-Anhalts will nicht europäische Kulturhauptstadt 2025 werden. Ein Millionenloch in der Kasse der stadteigenen Theater, Oper und Orchester GmbH und Kürzungen in der freien Kulturszene in den letzten Jahren sind nach Meinung von Gegnern der Bewerbung nicht geeignet, Halle als Kulturstadt in Szene zu setzen. Gegenwind kam in den letzten Monaten gerade aus der freien Szene, wo die Bewerbung eher als Ausweg aus der aktuellen Misere gesehen wurde.

Von Anfang an hatte die Idee von Oberbürgermeister Bernd Wiegand Spaltpotential. Wenn es um die Kultur geht, wird es in Halle sehr schnell emotional. Das ist auch gut so. Aber genau das macht es am Ende auch schwierig Argumente genauer zu betrachten. Und so war in Halle zu beobachten, dass die Befürworter der Bewerbung immer euphorischer wurden und die Gegner immer skeptischer.



Auf der anderen Seite hat die Debatte aber auch dazu geführt, dass die Seiten gewechselt wurden. Insofern war Halle in Bewegung. Und das ist möglicherweise auch das, was bleibt, oder bleiben sollte. Denn das Thema ist nicht mit der Ablehnung der Bewerbung durch den Stadtrat vom Tisch. Was aus der Kultur in Halle in Zukunft werden soll und vor allem die Verständigung darüber, was Kultur in der Stadt ist, bleibt auf der Tagesordnung.