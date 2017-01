Saalekreis Petersberg hat endlich seinen Gemeinderat

Nach fast drei Jahren wurde in Petersberg im Saalekreis am Sonntag der Gemeinderat neu gewählt. Insgesamt 20 Sitze waren zu vergeben.

Klägerin Hannelore Meyer wurde in den neuen Gemeinderat gewählt. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner

Meyer hatte schon vor der damaligen Wahl auf Formfehler hingewiesen. Das sei jedoch ignoriert worden und so reichte sie Klage gegen das Ergebnis ein. Das Amtsgericht Halle entschied die Wahl daraufhin für ungültig.



Laut Urteil hatte die "Freie Wählergemeinschaft Götschetal" mehr Kandidaten auf dem Wahlzettel als erlaubt. Auch eine zweite Klägerin bekam Recht und so musste die Wahl wiederholt werden. Wegen erneuter Formfehler konnte aber auch der zweite Anlauf im September 2016 nicht durchgeführt werden und so kam es erst am 22. Januar 2017 zur endgültigen Wahl des Gemeinderats.