Bahnfahrer müssen sich von Donnerstag, den 11. Mai an auf erhebliche Behinderungen und Einschränkungen einstellen. Der Hauptbahnhof in Halle und darauffolgend der Bahnhof Merseburg werden jeweils für 48 Stunden vom Schienennetz genommen. Darüber informierte die Deutsche Bahn.

Der Grund für die Vollsperrung in Halle sind Bauarbeiten an der Ostseite des Hauptbahnhofes. Um Platz für neue Ein- und Ausfahrgleise zu schaffen und die ICE- Hochgeschwindigkeitsstrecke von Erfurt einbinden zu können, müsse das alte Brückenstellwerk in der südlichen Bahnhofsausfahrt abgetragen werden, so die Bahn. Bestehende Gleis- und Weichenverbindungen müssten geändert und Umschaltungen im Elektronischen Stellwerk vorgenommen werden. Auch in Merseburg sei eine Softwareanpassung im Stellwerk nötig.