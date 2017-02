Seminar in Bernburg Kräuter-Experten treffen sich

Ab Dienstag treffen sich in Bernburg 300 Experten für Arznei- und Gewürzpflanzen. Beim 27. Winterseminar diskutieren sie unter anderem die aktuellen Entwicklungen bei pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln oder die Inhaltsstoffe von Rosmarin und Schafgarbe. Außerdem geht es um den Kräuterlikör "Topinambur Feinbitter". Die Arzneimittelexperten wollen beraten, für welche Lebensmittel sie die Wirkstoffe der Kräuter außerdem nutzen können.

Eine lange Tradition hat zum Beispiel der Anbau von Majoran rund um Aschersleben. Seit mehr als 120 Jahren schon wächst das Gewürz im großen Stil in der Region. Vor allem zur Erntezeit im Spätsommer ist das deutlich zu merken: Dann riecht es auf den Feldern nach Majoran, und man denkt dabei an Erbsensuppe oder Röstbratwurst.

Neben Majoran wachsen in Sachsen-Anhalt aber auch Thymian, Kümmel und Fenchel. "Besonders boomt derzeit auch der Kreuz- und Schwarzkümmel", sagt Isolde Reichardt vom Zentrum für Acker- und Pflanzenbau in Bernburg. Die Gewürze seien unter anderem als Nahrungsergänzungsmittel für den Knochenaufbau gefragt.

Die Anbaufläche von Arznei- und Gewürzpflanzen in Deutschland umfasst circa 10.000 Hektar, so Reichardt. Ein Drittel davon liegt in den neuen Bundesländern. Diese Fläche soll bis zum Jahr 2020 verdoppelt werden. Nach Bayern, Thüringen und Hessen zählt Sachsen-Anhalt mit rund 1.100 Hektar zu den Ländern mit einem relativ großen Anbauumfang.