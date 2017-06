An Tankstellen in Sachsen-Anhalt wird der Kraftstoff knapp. Das betrifft die Tankstellen der Kette HEM unter anderem in Bitterfeld-Wolfen und Köthen. Deren Mutterkonzern Tamoil sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass an mehreren Tankstellen in Teilen von Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt Versorgungs-Engpässe bei Benzin und Diesel entstanden seien. Auch HEM-Stationen seien davon betroffen. Als Grund gab das Unternehmen den Störfall Mitte Mai in der Total-Raffinerie Leuna an.