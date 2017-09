Teures Firmengelände Mansfeld-Südharz entscheidet über Mifa-Mietvertrag

Der Kreistag Mansfeld-Südharz entscheidet am Mittwochnachmittag über einen Mietvertrag mit dem neuen Besitzer des ehemaligen Fahrradherstellers Mifa. Nach der Insolvenz des Sangerhäuser Traditionsunternehmens hatte im Juli Stefan Zubcic den Betrieb übernommen und in "Sachsenring Bike Manufaktur" umbenannt. Außerdem hat er die Fahrradproduktion an dem ehemaligen Produktionsstandort in der Stadtmitte wieder eingerichtet.