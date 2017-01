In Sangerhausen wird ein Kompromiss für einen neuen Industriepark am westlichen Rand der Kreisstadt gesucht. Das 160 Hektar große Gewerbegebiet soll auf einem Areal entstehen, das laut Naturschützern bislang optimale Lebensbedingungen für den geschützten Feldhamster bietet. Für Montagabend ist ein Treffen zwischen Vertretern von Stadt, Kreis, Landesverwaltung sowie der Landesregierung angesetzt. Es geht um erste Gespräche, um den "Hamsterstreit" zu lösen. Organisiert wird das Treffen von Landrätin Angelika Klein (Linke). "Unser Ziel ist, dass wir die Schaffung neuer Arbeitsplätze und den Umweltschutz in Einklang bringen", sagte ein Sprecher des Landkreises. "Aber die Arbeitsplätze haben für uns Priorität."

Oberbürgermeister setzt auf Kompromiss

Sangerhausens Oberbürgermeister Ralf Poschmann (CDU) beharrt auf den geplanten Flächen für den Industriepark. Ein erster Investor, der auf 50 Hektar industrielle Gemüseproduktion im Gewächshaus plant, will bald bauen - und Hunderte Arbeitsplätze schaffen. Es gebe keine alternative Fläche. "Im Moment sieht es doch so aus: Wir stärken die Hamsterpopulation, haben aber andererseits seit der Wende ein Drittel unserer Einwohner verloren", sagte Poschmann.

Nicht nur bei Mifa soll gebaut werden, sondern auch in einem neuen Industriepark. Das funktioniere nicht. "An jeder Stelle, wo man einen Spaten in die Erde sticht, sind in Sangerhausen Hamster", beklagte der CDU-Kommunalpolitiker. Das stimmte etwa für das Gelände, auf dem der Fahrradbauer Mifa im vorigen Jahr im Schnelldurchlauf ein neues 17 Millionen Euro teures Werk errichtete. Auch hier lebten Feldhamster. Die Stadt sagte Ausgleichsflächen zu - und eine Aufzuchtstation. Sie soll zeitnah gebaut, die dort gezüchteten Hamster später in die Freiheit ausgesetzt werden. Für Oberbürgermeister Poschmann liegt hier eine Kompromissmöglichkeit: Aus seiner Sicht könnte die Station auch für die Industriepark-Flächen als Kompensation dienen. Das missfällt dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND). "Wir hatten schon beim Mifa-Paket große Sorge, dass die neue Aufzuchtstation als Freikaufoption für weitere Eingriffe herhalten könnte", sagte Landeschef Ralf Meyer.

BUND fordert anderen Standort

Der BUND fordert, dass der Industriepark nur wenige hundert Meter entfernt auf der anderen Straßenseite errichtet wird. So sei es 2013 in einem Kompromiss vereinbart worden, sagte Meyer. Diesem hätten alle zugestimmt, auch die Stadt. Er könne sich keinen Kompromiss vorstellen, der Hunderte Hamster von ihrem Kerngebiet vertreibe. Die Naturschützer siegten in dem Streit auch schon juristisch. Das Oberverwaltungsgericht gab zuletzt den BUND-Bedenken gegen eine Ausnahmegenehmigung Recht, mit der Sangerhausen die winterschlafenden Nager ausgraben wollte. Die Stadt hofft, eine neue Sondergenehmigung zu erhalten, um die Tiere im Frühjahr abzusammeln. Der BUND will das beobachten, hält sich weitere juristische Schritte offen.

Wirtschaftsminister will vermitteln

Bei den geplanten "Runden Tischen" soll der Verband dabei sein, sagte ein Landkreissprecher. Zu dem Treffen am Montagabend ist er aber nicht eingeladen. Rückendeckung kommt aus dem Umweltministerium von Claudia Dalbert (Grüne). "Wir vertreten schon den Standpunkt, dass es alternative Flächen für eine Ansiedlung gibt", sagte eine Sprecherin. Es habe keinen Sinn, sich gegenseitig lahmzulegen, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann ( SPD ), der sich als Moderator in dem Streit sieht. Der Industriepark Mitteldeutschland sei Teil des Landesentwicklungsplan. Es gebe ein großes Interesse, dass in der strukturschwachen Region um Sangerhausen Entwicklung stattfinde. "Ich bin dafür, dass man lieber miteinander kommuniziert, als gegeneinander prozessiert."

Gesprächsbedarf auch zur Mifa

Mifa-Mitarbeiter demonstrieren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Auch zur Zukunft des Fahrradherstellers Mifa gibt es in Sangerhausen Gesprächsbedarf. Oberbürgermeister Poschmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Bürgerinitiative Sangerhausen werde am Dienstagabend bei einer Demonstration die Solidarität mit den Mifa-Mitarbeitern zeigen. Damit solle die Bevölkerung auch wachgerüttelt werden. Am Freitag war ein Vertrag für ein dringend benötigtes Massedarlehen unterzeichnet worden. Die Finanzspritze kommt von den Gesellschaftern um die Eigentümerfamilie von Nathusius. Nötig ist jetzt noch die Zustimmung des Mifa-Gläubigerausschusses und des Insolvenzgerichts. Diese wird für diesen Montag erwartet.

Mifa hatte Anfang Januar zum zweiten Mal in zweieinhalb Jahren Insolvenz anmelden müssen. Aktuell wird ein neuer Investor für den Traditionsbetrieb in Sangerhausen gesucht. Die Löhne der 520 Mitarbeiter sind noch bis Ende Februar gesichert. Bei einer Rettung des Fahrradherstellers werden voraussichtlich Jobs wegfallen.