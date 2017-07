Burgenlandkäserei Bad Bibra Krisentreffen wegen geplanter Schließung

In Bad Bibra im Burgenlandkreis wird am Montagnachmittag auf einem ersten Krisentreffen über die geplante Schließung der Burgenlandkäserei gesprochen. Der Betriebsrat der Käserei, der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, und Vertreter der Landesregierung und des Eigentümers, das Deutsche Milchkontor (DMK) wollen über das Aus des Traditionsbetriebes ins Gespräch kommen. Eingeladen hatte der Burgenlandkreis und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Landwirte klagen über den geringen Milchpreis. Bildrechte: IMAGO

Ende Juni war bekannt geworden, dass das Deutsche Milchkontor im Zuge von deutschlandweiten Umstrukturierungen im Jahr 2018 auch seinen Standort in Sachsen-Anhalt schließen will. Betroffen sind dabei rund 120 Beschäftigte der Molkerei und der Käserei in Bad Bibra. DKM begründete den Schritt mit gekündigten Milchlieferungen der Landwirte. "In Folge der dramatischen Marktlage 2016 haben viele Landwirte die Milchwirtschaft aufgegeben", teilte das Unternehmen mit.