"Unser Schnitzel" im Finanzamt Ein Glitzerschwein für Halle

Fromm (li.) bedankt sich für den Mut der Jury. Bildrechte: MDR/Andreas Manke

Das "Glitzerschwein“, von einigen Mitarbeitern des Finanzamtes schon liebevoll "unser Schnitzel" genannt, schwebt in einem der Lichthöfe und ist auch von der Straße zu sehen. Im benachbarten Innenhof funkelt der "Salzsee", wie Perlen an einer Kette aufgehängte Glaskristalle im Brillantschliff. Später soll es noch durch eine Lichterinstallation ergänzt werden.



Der Künstler Marc Fromm bedankte sich während der Einweihung für den Auftrag und vor allem "für den Mut der Jury, hier so ein Schwein, was in vieler Weise zu interpretieren ist“, aufzuhängen. "Es ist das einzige Glitzerschwein, das es auf der Welt gibt", betonte Fromm. Es stehe für die Geschichte des Wohlstandes und des Reichtums in der Stadt.