Eine in Halle ausgestellte Installation aus Winkekatzen des Landeskunstpreisträgers Marc Fromm ist am Wochenende erneut von Randalierern zerstört worden. Das Kunstwerk „diving platform“ – ein Laufband mit zehn Winkekatzen – ist Teil der erst vergangene Woche eröffneten Ausstellung „Fromm“ der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt.

Wie die Stiftung am Montag mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag vier der glücksbringenden Katzenfiguren abgeschlagen und in der Nähe des Botanischen Gartens weggeworfen. Eine Anzeige bei der Polizei laufe. Man sei aber für jeden Hinweis dankbar, so eine Sprecherin der Kunststiftung. Außerdem bitte man um Achtsamkeit gegenüber Kunst im öffentlichen Raum.