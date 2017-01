Die Landesregierung setzt sich für die Rettung des insolventen Fahrradherstellers Mifa-Bike ein. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte am Dienstag, der Erhalt des Sangerhäuser Traditionsunternehmens habe für das Land Sachsen-Anhalt oberste Priorität. Es werde alles rechtlich Mögliche getan, um dem Unternehmen zu helfen. Haseloff betonte, der Mifa-Erhalt sei wichtig für die strukturschwache Region. Dort gebe es seit vielen Jahren die zweithöchste Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland.

Die Produktion in dem Werk läuft derzeit weiter, die Gehälter der mehr als 500 Mitarbeiter sind durch die Insolvenz in Eigenregie für drei Monate gesichert. Sie werden von der Arbeitsagentur gezahlt. Allerdings benötigt Mifa dringend weitere Teile für die Fertigung, die aus Asien angeliefert werden sollen. Nun gehe es darum, wieder Liquidität herzustellen, um die Teile einkaufen zu können. Die beiden Staatssekretäre des Finanz- sowie des Wirtschaftsministeriums suchen demnach mit der Investitionsbank des Landes nach einer Lösung und stehen mit Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Kontakt.