Langeneichstädt räumt auf Hilfsbereitschaft nach Unwetter

Eine Woche ist er her, der Freitagabend, an dem das Wasser kam. Gegen 18:30 Uhr ging es los mit Gewitter, wurde dunkel, regnete, dann folgte der Hagel. Und als die Menschen in Langeneichstädt im Saalekreis dachten, es sei überstanden, kamen das Wasser und der Schlamm. "Es stieg also gefühlt in fünf Minuten an und kam dann in zwei Schüben von der Straße hier zum Tor reingelaufen, hat es auseinandergedrückt", erinnert sich Matthias Schmidt.

Das Wasser lief in seinen Hof bis zur Scheune. Schmidt zeigt auf einen Torbogen und sagt: "Dort drunter stand es ungefähr einen Meter und drückte dann hinten raus zum Bach." Die Tage danach mussten er und die Langeneichstädter Schlamm schippen, aufräumen, feuchten Putz von den Wänden schlagen. "Das hat uns sehr zusammengeschweißt. Es gab also Leute, die kamen mit Schaufeln, Besen aus dem Dorf, die gar nicht hier in unserer Straße wohnen". Dafür ist Schmidt sehr dankbar.

Verbraucherzentrale empfiehlt zusätzlichen Schutz

Eva Benisch wird umziehen. Ihre Wohnung muss komplett renoviert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Manch einer war von der Schlammlawine noch schlimmer betroffen. Eva Benisch steht in einem leeren Raum in ihrem Haus. "Das Resultat sehen Sie ja hier: Küche komplett weg, Wohnzimmer komplett weg, Bad komplett weg." Sie sieht es pragmatisch, niemandem sei etwas passiert, das wäre das Wichtigste. Doch wenn sie an den Zusammenhalt im Ort nach dem Unwetter denkt, kommen ihr fast die Tränen. "Die Nachbarn haben Essen gekocht, trinken gebracht, Brötchen geschmiert." Auch die, die selbst betroffen waren, halfen.

Seit Tagen sind nun die Gutachter der Versicherungen im Ort unterwegs. Matthias Schmidt und Eva Benisch sind eigentlich gut versichert. Bei Überschwemmung oder Starkregen könnten gleich mehrere Versicherungen eintreten – so die Wohngebäude-, Hausrat- und Kfz-Teilkaskoversicherung. Doch die Verbraucherzentrale Halle gibt zu bedenken, dass "solche Schäden, die durch Überschwemmungen und Starkregen entstanden sind, im Regelfall nur im Rahmen einer sogenannten Elementarzusatzversicherung abgesichert sind". Sven Kretzschmar sagte MDR SACHSEN-ANHALT weiter: "Das heißt also, die ganz normale Grundhausrat und Wohngebäudeversicherung tritt in solchen Fällen meistens nicht ein."

Ein Garten in Langeneichstädt, unter Schlamm begraben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Deshalb empfiehlt die Verbraucherzentrale, den Elementarschutz zusätzlich abzuschließen, gerade weil die Unwetter in letzter Zeit zugenommen haben. Sturmschäden bis Windstärke Acht seien dagegen ganz normal mitversichert. Außerdem sei es wichtig, sich zeitnah mit dem Versicherer in Verbindung zu setzen und den Schaden zu dokumentieren. Auch zu Eva Benisch kam bereits ein Gutachter. Sie muss jetzt erst einmal in eine andere Wohnung ziehen. So lange, bis eine Baufirma ihre bisherige Wohnung renoviert hat.

Eva Benisch mit einem MDR-Reporter in ihrem Wohnzimmer, fünf Tage, nachdem der Schlamm kam. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

