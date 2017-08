Vorbereitungen, Neuheiten, Sicherheit Laternenfest startet in Halle

Hauptinhalt

Bootskorso, Entenrennen, Fischerstechen und Höhenfeuerwerk: Ab Freitag wird drei Tage lang in Halle das Laternenfest gefeiert. Schon seit 1928 soll mit dem Fest das Saaletal ins "rechte Licht" gerückt werden. Was gibt es Neues auf dem Fest? Was ist eigentlich das Besondere an dem halleschen Volksfest? Wie sieht das Sicherheitskonzept aus? MDR SACHSEN-ANHALT hat sich mit den Verantwortlichen des Volksfestes getroffen und beantwortet die wichtigsten Fragen.