Nach Flucht aus Salus-Klinik Leichenfund an der Saale bei Bernburg

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer männlichen Leiche in Bernburg. Wie die Polizei erst am Dienstag miteilte, hatte ein Mitarbeiter der Wasserkraftanlage an der Saale den Toten bereits am Donnerstag auf der Ladefläche eines Lkw entdeckt. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Todesursache und Identität des Toten seien noch unklar. Die Leiche wurde zur Obduktion in die Gerichtsmedizin nach Magdeburg gebracht, im Laufe der Woche soll ein Ergebnis vorliegen.