In einer Wohnung in Halle ist am Freitag ein Mann tot aufgefunden worden. Den Angaben von Polizeisprecherin Antje Hoppen zufolge, entdeckten Verwandte den 42-Jährigen am Nachmittag leblos in seiner Wohnung im Stadtteil Trotha. Noch am Tag zuvor sollen die Angehörigen Kontakt zu dem Mann gehabt haben.