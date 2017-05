Neue Forschungs-Anlage In Leuna wird aus Stroh Treibstoff

Eine Pilotanlage zur Herstellung von Bio-Isobuten ist am Donnerstag in Leuna eingeweiht worden. Das Produkt Isobuten ist ein Kohlenwasserstoff und der Grundstoff für Treibstoffe, aber auch für verschiedene Kunststoffe. Normalerweise wird er aus Erdöl gewonnen. In der neuen Anlage kann dieser Grundstoff für die chemische Industrie nun aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz hergestellt werden.