Zeitz Linken-Büro im Burgenlandkreis attackiert

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend ein Büro der Linken in Zeitz im Burgenlandkreis attackiert. Dabei wurden eine Scheibe des Parteibüros eingeschlagen und Aufkleber angebracht, teilte die Polizei in Halle mit. Man gehe von einer politisch motivierten Straftat aus, hieß es weiter.

Die Linken verurteilten den Angriff. Henriette Quade, innen- und migrationspolitische Sprecherin und Abgeordnete für den Wahlkreis Halle, ließ über Facebook mitteilen , es handele sich "ganz offensichtlich um einen von so vielen rechtsmotivierten Angriffen" auf Büros ihrer Partei. "Sie sind Teil rechten Dominanzgebarens und des Versuches, ein Klima der Angst für alle Nichtrechten zu erzeugen", so Quade weiter. Dieser Einschüchterungsversuch werde keinen Erfolg haben.

In Sachsen-Anhalt hat es in den vergangenen Monaten mehrere Angriffe auf die Büros von Parteien gegeben. So hatten Unbekannte im April und Mai 2016 etwa in Bitterfeld-Wolfen mit Steinen und Gullydeckeln die Scheiben von Büros der Linken und Grünen eingeworfen.