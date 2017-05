Am Montagabend mussten Höhenrettern der Feuerwehr ausrücken, um einem 13-jährigen Mädchen in Halle-Neustadt zu helfen. Die Jugendliche hatte gemeinsam mit ihren Freunden die Idee zu einer gefährlichen Mutprobe: Sie wollten am Bruchsee von einem Felsvorsprung zum nächsten springen. Bei dem See handelt es sich um einen ehemaligen Kalksteinbruch. Die 13-Jährige rutschte an den steilen Klippen ab und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe.