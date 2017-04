Die Idee zur ungewöhnlichen Abendgestaltung hatte Henning Bachmann, der Inhaber des Spielzeugladens in der halleschen Innenstadt. "Man geht in die Sauna, man trifft sich in der Kneipe, aber dann ist auch eigentlich fast wieder Schluss", sagte Bachmann MDR SACHSEN-ANHALT. Deshalb bietet er den Hallensern ein Mal im Monat einen etwas anderen Abend und hat selbst gehörig Spaß dabei.

So sieht grenzenlose Begeisterung beim Modellfliegen aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Maximal können 20 Männer mitmachen. Sie messen sich in vielen Disziplinen, darunter beim Funk-Sattelschlepper-Einparken oder beim Tischfußball. Leuchtende Augen, vor Begeisterung geöffnete Münder – das Kind im Mann ist bei allen Teilnehmern noch da.



"Wir haben immer so einen kleinen Wettbewerb zwischen uns, wer nun in was besser ist. Von daher finde ich das total super", sagt einer. Ein anderer: "Auch mit den Stationen super Idee, echt witzige Sachen dabei, ein richtig schöner Abend." Und ein dritter ergänzt: "Im Endeffekt übertrifft es unsere Erwartungen."