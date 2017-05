4.000 Demonstranten stellen sich Nazis in den Weg

Am ersten Mai hat in Halle ein Neonazi-Aufmarsch stattgefunden. Nach Informationen von MDR-SACHSEN-ANHALT waren über 200 Neonazis zu der von der Partei "Die Rechte" veranstalteten Demo gekommen. Zwischenzeitlich war unklar, ob der Demonstrationszug durch die Stadt abgesagt wurde. Die Polizei berichtete jedoch lediglich, die Demo sei unterbrochen. Am Nachmittag löste sich die Kundgebung auf, der Zug durch die Stadt fand letztlich nicht statt. Bildrechte: MDR/Martin Paul