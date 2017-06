Yachthafen für Braunsbedra Einzigartige Seebrücke ist eröffnet

Die Menschen in der Region sind begeistert. Eine Frau sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Traumhaft, sehr schön das ganze Ambiente, wunderschön die Seebrücke, bombastisch." Ein Mann konnte auch nicht mit dem Schwärmen aufhören: "Für mich ist das die Erfüllung unserer Träume, die wir schon vor 25 Jahren hatten, als wir vom Geiseltalsee sprachen und keiner daran glaubte". Etwa die Hälfte des Geiseltalsees, eines gefluteten Tagebaurestlochs, ist mittlerweile für Sportler und Boote freigegeben. Mit der Fertigstellung des Hafens konnten nun auch in Braunsbedra die ersten Schiffe anlegen. Die Hafeneröffnung feiert der Ort vom 9. bis 11. Juni, zusammen mit dem 22. Gewerbe- und Vereinsfest.

Siegfried Gallas mit der Zeitkapsel, die am Sonnabend im Geiseltalsee versenkt wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Sonnabend soll auch eine Zeitkapsel im See versenkt werden. Den Edelstahlbehälter hat Graveur Siegfried Gallas in seiner Werkstatt in Braunsbedra bearbeitet. Mit der Zeitkapsel will er ein Stück Heimatgeschichte schreiben. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich möchte einen Fußabdruck hinterlassen im Geiseltal." Das ist auch für weit mehr als hundert andere Bürger möglich: Für 25 Euro können sie eine kleine Kapsel kaufen und diese befüllen. Zwei Taucher werden die große Zeitkapsel dann in 18 Meter Tiefe festmachen.