18.000 Euro: Diese Summe wollte das Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum in Freyburg einsammeln – denn das fast 200 Jahre alte Wohnhaus von Turnvater Jahn, dem Begründer der Turnbewegung, muss renoviert werden. Die Wände reißen, die Heizungsanlage ist veraltet und im Keller schimmelt es. Die Chefin und einzige Mitarbeiterin des Museums hatte die Idee, mit den 18.000 Euro ein Café zu errichten. Mit den Einnahmen aus dem Café sollten die Sanierungsarbeiten am Haus mitfinanziert werden.

Manuela Dietz, Museumsleiterin vom Jahn-Museum. Auf diesen Terrassen gleich neben dem Jahn-Haus möchte sie ein Café entstehen lassen. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Das Geld wollte Manuela Dietz per "Crowdfunding" zusammen bekommen. Dabei spenden Menschen im Internet Geld für ein Projekt. Als Gegenleistung bekommen sie ein kleines Dankeschön, in diesem Fall beispielsweise eine Flasche Jahn-Wein. Wird die festgesetzte Summe nicht erreicht, geht das Geld an die Unterstützer zurück. Sechs Monate lief die Aktion. Jetzt ist sie beendet.



Mit dem Ergebnis hat Manuela Dietz leider gerechnet. "Also knapp dran waren wir nicht. Zehn Prozent dieser Summe sind zusammen gekommen", sagt sie. Ganz umsonst war es aber dennoch nicht. "Crowdfunding" ist auch ein Marketinginstrument, wie Manuela Dietz erklärt: "Wir haben sehr viel Rückmeldung von Leuten bekommen, die darüber auf das Haus erst einmal aufmerksam geworden sind. Das ist ja bei kleinen Häusern ganz wertvoll". Die Sanierung des alten Hauses muss natürlich dennoch angegangen werden.