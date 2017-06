In der Nacht vom 9. zum 10. Juni 1942 verübten vor allem Hallenser ein Massaker im heutigen Tschechien: Der kleine Ort Lidice wurde ausgelöscht, knapp 200 Männer ermordet. Anlass war das wenige Tage zuvor begangene Attentat auf Hitlers Statthalter in Prag, Reinhard Heydrich. Er gilt als einer der Organisatoren des Holocaust und war von Männern des tschechischen Widerstandes tödlich verletzt worden. In Halle, Heydrichs Heimatstadt, sorgte das Attentat für einen Aufschrei der Empörung, der von den Nazis gesteuert wurde.

Die Überlebende Miloslava Kalibová verlor 1942 mit dem Massaker von Lidice ihre Familie und ihre Heimat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Männer, die im 20 Kilometer von Prag entfernten Lidice Vergeltung übten, waren vor allem hallesche Mitglieder der Ordnungspolizei. Geführt wurden sie von SS und Gestapoleuten. Lidice wurde willkürlich ausgewählt. Der Auftrag lautete, die etwa 500 Einwohner zusammenzutreiben. Die heute 94-jährige Miloslava Kalibová, Überlebende des Verbrechens, erinnert sich: "In der Nacht sind wir geweckt worden, um halb vier in der Früh, und keiner hat geahnt, was kommt."

Eduard S. war 1942 auf Seite der Polizei vor Ort und berichtete: "Nachdem die Frauen und Kinder weggebracht waren, hat der befehlshabende Offizier der Schutzpolizei, ein Mann aus Halle, die Schützen für das Hinrichtungskommando ausgesucht." Auf jeden Mann aus Lidice hätten drei Schutzpolizisten gezielt. "Zwei haben auf die Brust, einer auf den Kopf geschossen."

Wer nicht erschossen wurde, starb im KZ