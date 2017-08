MDR SACHSEN-ANHALT: Das Kind starb schon vor vier Monaten. Warum führen Sie den Gentest genau jetzt durch?

Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang: Diese Ermittlungsmöglichkeit ist die Ultima Ratio. Wenn alle anderen Ermittlungen ergebnislos verlaufen sind, dann lässt der Gesetzgeber die DNA-Reihenuntersuchung als letzte Möglichkeit zu. Wir haben über Veröffentlichungen versucht, die Frau zu finden, zum Beispiel über die Fernsehsendung "Kripo live". Nachdem alle Hinweise abgearbeitet sind, gibt uns der Gesetzgeber diese Möglichkeit an die Hand. Wir haben nun auch den Beschluss des zuständigen Amtsgerichts, dass wir den Test jetzt durchführen dürfen.

Wie viele Frauen betrifft das genau? Wie werden sie ausgewählt?

Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang ist auch Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Naumburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In einem Raster, das wir schon grob angelegt hatten, sind 200 bis 250 Personen hängengeblieben. Wir haben bei der Festlegung der Zielgruppe sehr viel kriminalistische Erfahrung zugrunde gelegt und Hinweise, die uns Profiler an die Hand gegeben haben.



Es sind eher jüngere Frauen, die geladen werden, weil die kriminalistische Erfahrung sagt, dass Kindstötungen in einem fortgeschrittenen Alter nicht vorkommen. Wir können das nicht ausschließen, aber wir müssen uns auf weiche Marker festlegen.

Sie gehen davon aus, dass die Mutter des getöteten Kindes höchstens 23 Jahre alt ist, in Ausbildung oder Studium steckt und keinen festen Freund hat. Warum?

Das sind Gesetze der Logik. Wenn jemand einen festen Freund hat, wird der sich im Zweifel fragen: "Meine Freundin war schwanger, wo ist das Kind jetzt?" Man kann davon ausgehen, dass sie nicht fest in einer Familie verortet ist. Denn das hatten wir zuerst untersucht. Wir haben gefragt: Hat jemand irgendjemanden im Bekanntenkreis, der schwanger war – und wo ist das Kind jetzt. So wissen wir, dass es sich mit 99,9-prozentiger Wahrscheinlichkeit um eine alleinstehende junge Frau handelt. In dem Alter befinden sich Frauen häufig in der Ausbildung. Das ist dann nur ein Herunterrechnen statistischer Wahrscheinlichkeiten.

Dann sind das auch psychologische Erkenntnisse zu Kindstöterinnen. Kindstötung spielt sich in dieser Altersgruppe ab. Wir können natürlich auch falsch liegen, aber mit der DNA-Reihenuntersuchung haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, als wir ohne sie haben.

Wie läuft der Test ab?

Am 24. April 2017 wurde auf einem Grundstück in Weißenfels der tote Säugling gefunden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Frauen werden nun von der Polizei angeschrieben und gebeten, an der DNA-Reihenuntersuchung teilzunehmen. Der Test ist freiwillig, das steht auch ganz deutlich in den Anschreiben an die Betroffen. Wir haben keinerlei Möglichkeiten, diese Personen zu zwingen. Dann muss man sehen, wie viele der Einladung folgen.



Man kommt zur Polizei, dort wird die DNA mittels Wattestäbchen abgenommen und dann untersucht. Am Ende wird das ganze Material auch wieder vernichtet. Wie lange das dauert, ist aber nicht absehbar. Wir sind noch in der Urlaubszeit, dann gibt es auch Fälle, dass jemand verzogen ist. Wir müssen uns da auf die Daten der Einwohnermeldeämter verlassen. Bis Ende des Jahres wird das wohl abgeschlossen sein.

Und wenn die mutmaßliche Täterin einfach nicht teilnimmt?

Viele Leute glauben, dass der Täter nicht mitmacht. Aber wenn man sieht, wie oft die Untersuchungen bei männlichen Tatverdächtigen wie Sexualstraftätern erfolgreich waren, wird man ganz schnell eines Besseren belehrt. Das ist auch so ein bisschen Druck der Umwelt. Wenn wir bekanntgeben, dass wir beispielsweise alle 18 bis 20-jährigen zum Test bitten, dann ist das auch der Druck: "Warst du schon beim Test?", "Warum nicht?". Und wenn eine Frau der Einladung nicht folgt, versuchen wir herauszubekommen, warum sie das nicht will. Das hat manchmal einfache Gründe, weil jemand zum Beispiel den Brief nicht bekommen hat. Und dann gibt es die Umfeldermittlung.

Wann darf man einen Massengentest überhaupt anordnen?