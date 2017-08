Toter Säugling in Weißenfels Erster Massengentest für Frauen

Hauptinhalt

Der Fall des toten Säugling in Weißenfels ist noch immer nicht aufgeklärt. Deshalb will die Polizei den ersten Massengentest an Frauen in Sachsen-Anhalt durchführen. Noch ist unklar, wie viele Frauen betroffen sein werden.