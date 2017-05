Kinderbetreuung Mehr Kita-Plätze für Halle und Magdeburg

So wird derzeit in der Schimmelstraße in der Innenstadt eine neue Einrichtung gebaut. Der Neubau wird 130 Plätze bieten, darunter 50 Krippenplätze. Im Sommer kommenden Jahres soll die Kindertagesstätte in Betrieb gehen. Bereits zum 1. August dieses Jahres eröffnet die Kita Pauluspark im ehemaligen Regierungspräsidium. Dort können etwa 90 Kinder betreut werden. Weitere 110 Plätze wurden zudem in einer neuen Kita in Heide Süd geschaffen.