Polizisten aus Halle sollen in Naumburg eingesetzt werden und den Beamten des örtlichen Reviers unter die Arme greifen. Das kündigte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) bei einem Besuch des Kommissariates an: "Wir dulden keine Parallelgesellschaften in Sachsen-Anhalt und nicht in Naumburg. Die Polizei ist angehalten, wesentlich robuster mit allen zu Verfügung stehenden Mitteln im Rahmen des Rechtsstaates durchzugreifen."

Am Sonntagabend hatte eine Gruppe von fünf Brüdern syrischer Abstammung, die bereits seit Jahren in der Stadt leben, Polizisten im Revier bedroht. Zuvor war einem der Männer der Führerschein entzogen worden. Naumburgs Oberbürgermeister Bernward Küper (CDU) sagte, der Konflikt mit den mutmaßlichen Tätern dauere seit Monaten an. Die Männer sollen unter anderem in Drogendelikte verwickelt sein. Der Oberbürgermeister zeigte sich über die Verstärkung aus Halle erleichtert: "Wir sind ja eher eine ruhige Stadt – und in dieser organisierten Art und Weise plötzlich mit Straftaten konfrontiert zu sein, beunruhigt die Bevölkerung sehr. Deswegen bin ich froh, dass jetzt dieses Gespräch stattgefunden hat."