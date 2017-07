Andreas S. hatte den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau im März 2017 in Großkugel nach einem Wortgefecht angegriffen. Der Verurteilte habe dem Opfer "zunächst drei Messerstiche in den linken Oberarm zugefügt", wie das Landgericht mitteilte. Der Verletzte sei geflohen, doch der Angreifer habe ihn eingeholt und weitere 61 Mal auf ihn eingestochen. Das Opfer sei noch am Tatort an den Stichverletzungen gestorben.