Norman Volker Franz hat am Morgen des 21. Juli 1997 gemeinsam mit seiner Frau Sandra zwei Geldboten vor dem "Metro"-Großmarkt in Halle überfallen. Die Sicherheitsmänner im Alter von 48 und 49 Jahren wurden erschossen. Norman und Sandra flüchteten mit mehreren hunderttausend Mark, verstaut in 40 Geldkassetten. Mit ihren Namen wurde wenig später auch die Vorgeschichte des Gangsterpärchens öffentlich: So hatte Norman im März 1995 mit 25 Jahren vor einer Spielbank in Dortmund einen Handgranatenanschlag verübt, war danach wegen Doppelmordes verurteilt worden, dann aber mit Hilfe seiner Frau aus dem Gefängnis ausgebrochen. Kurz vor der Tat in Halle hatte Franz dann den Wachmann einer Bank in Weimar erschossen.