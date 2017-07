Dabei rächte sich vor allem, dass jahrelang hauptsächlich auf Massenproduktion gesetzt wurde und sinkende Erträge durch höhere Stückzahlen ausgeglichen werden mussten. Geld verdient man in Deutschland aber nicht durch das Zusammenschrauben eingekaufter Komponenten, sondern vor allem mit anspruchsvollen Produkten, also Markenrädern, die optisch was hermachen und in Qualität und Service überzeugen. Diesen Trend hat man in Sangerhausen in der Vergangenheit verschlafen und erst zu spät mit dem Ankauf von Edel-Marken wie Steppenwolf oder Grace reagiert. Die sollen nun auch unter dem neuen Dach der Sachsenring Gruppe punkten.