Neuanfang Mifa-Beschäftigte wechseln zu ARYZTA

Neuanfang für ehemalige Beschäftigte des Fahrradherstellers Mifa: Der Tiefkühl-und Backwarenkonzern ARYZTA hat nach eigenen Angaben 20 Mifa-Mitarbeiter übernommen. Sie werden bis Ostern am Standort Eisleben eine neue Tätigkeit finden. Eingesetzt werden sie in Produktion, Versand oder als Techniker.

Am Mittwoch findet in Sangerhausen eine weitere Info-Veranstaltung für Mitarbeiter der Mifa-Transfergesellschaft statt. Dort will ARYZTA über mögliche Job-Perspektiven informieren.

Der Großbäcker sucht insgesamt 80 Mitarbeiter an den Standorten Eisleben und Mansfeld. Wegen "Ähnlichkeiten in der Groß-Produktion von Fahrrädern und von Backprodukten" sind die Mifa-Arbeiter gefragt, so ein ARYZTA-Sprecher am Dienstag.