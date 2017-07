Nach monatelanger Zitterpartie können die Mitarbeiter der Mifa aufatmen. Der Unternehmer Stefan Zubcic hat am Donnerstag den Kaufvertrag für den insolventen Sangerhäuser Fahrradhersteller unterzeichnet. Das bestätigte die Betriebsratsvorsitzende Ellen Brünoth MDR SACHSEN-ANHALT. Der neue Eigentümer will das Unternehmen umbenennen. Es soll künftig Sachsenring Bike Manufaktur heißen.

Den verbliebenen 130 Mitarbeiter des Fahrradherstellers waren zu einer Betriebsversammlung einberufen worden. Die Beschäftigten haben nach einer vorsorglichen Kündigung bereits neue Arbeitsverträge zu den alten Konditionen erhalten. Diese treten erst in Kraft, sobald die Kaufsumme bei Insolvenzverwalter Lucas Flöther eingegangen ist. Für wie viel Geld das Unternehmen mit 110-jähriger Tradition verkauft wurde, ist bislang nicht bekannt.

Zubcic hat sich auf den Wiederaufbau insolventer Unternehmen spezialisiert. Er hatte vor drei Jahren Teile von Sachsenring Zwickau übernommen. In dem Betrieb wurde einst die DDR-Automarke Trabant produziert. Zubcic sagte, er sei überzeugt, die Mifa wieder profitabel zu bekommen .

Vom Landkreis Mansfeld-Südharz wird der Verkauf positiv aufgenommen – weil dadurch Arbeitsplätze und die Fahrradproduktion in Sangerhausen erhalten bleiben. Das Unternehmen soll nun an den ehemaligen Produktionsstandort in der Stadtmitte zurückziehen. Das Werksgelände hatte der Landkreis vor einigen Jahren für 5,7 Millionen Euro gekauft, um Mifa zu unterstützen. Zwischen Zubcic und der Kreisverwaltung gelte bereits ein entsprechender Gewerbemietvertrag, teilte der Landkreis mit.