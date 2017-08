Mifa-Eigentümer Zubcic Neue alte Geschäftsstrategie bei Mifa

Das Aufatmen war groß, als es vor einigen Wochen hieß, dass der Traditionsbetrieb Mifa in Sangerhausen doch nicht abgewickelt wird. Der Unternehmer Stefan Zubcic hat den insolventen Fahrradhersteller im Juli übernommen. Die alten Produktionsanlagen ließ er provisorisch wieder in Betrieb nehmen . Der Schritt zurück in die alten Hallen steht sinnbildlich für die "Weiter so"-Strategie, mit der er die Firma offenbar führen möchte.

Zubcic deutet gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk an, weiter auf den Großhandel als Hauptabnehmer der Mifa-Räder setzen zu wollen: "Wir werden sicherlich nicht nur im Fachhandel aktiv sein, sondern wir werden jetzt gerade am Anfang unsere Großkunden angehen – also die Großhandelsketten, wo auch Mifa in der Vergangenheit sehr stark war. Wo man auch wirklich Geld verdienen kann." Damit führt Zubcic die bisher verfolgte Unternehmensstrategie fort.