Mifa-Übernahme Am Donnerstag könnte Kaufvertrag unterschrieben werden

Noch in dieser Woche könnte es so weit sein: Der insolvente Fahrradhersteller aus Sangerhausen steht kurz vor der Übernahme. Der Kaufvertrag mit dem Coburger Unternehmer Stefan Zubcic soll am Donnerstag unterzeichnet werden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist für den gleichen Tag eine Betriebsversammlung angesetzt.