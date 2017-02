Beim insolventen Fahrradhersteller Mifa in Sangerhausen lief am Donnerstag die Produktion wieder an – allerdings vorerst nur in geringem Umfang. 100 der 520 Beschäftigten arbeiten nun im Ein-Schicht-Betrieb. 350 E-Bikes sollen jetzt erst einmal täglich gebaut werden. Von "zugegebenermaßen kleinen Stückzahlen" spricht Mifa-Geschäftsführer Matthias Herold. Das liege aber auch daran, dass E-Bikes einen höheren Produktionsaufwand hätten.