Sangerhausen Fahrradhersteller Mifa insolvent

Der Fahrradhersteller Mifa aus Sangerhausen ist zahlungsunfähig. Das bestätigte das Amtsgericht Halle. Die Geschäftsleitung hat demnach beim Amtsgericht Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Über den Antrag wird am Donnerstag entschieden.

Kurz vor Weihnachten war bekannt geworden, dass sich Mifa erneut in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Das hatte Eigentümer Heinrich von Nathusius noch Ende Dezember zurückgewiesen.

Mifa hatte für 17 Millionen Euro ein neues Werk in Sangerhausen gebaut. Am 21. Dezember wurden in dem Werk die ersten Fahrräder zusammengebaut.