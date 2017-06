Drohende Zerschlagung Mifa-Mitarbeiter demonstrieren in Sangerhausen

Für die verbliebenen 130 Mitarbeiter geht die Hängepartie beim angeschlagenen Fahrradbauer Mifa-Bike in Sangerhausen weiter. Ein Teil der Belegschaft hat am Freitag vor den Toren der Werkshalle an der A38 für den Erhalt des Unternehmens demonstriert. Denn für Ende Juni droht die Zerschlagung des Traditionsunternehmens.