Die Mifa-Beschäftigten in Sangerhausen erfahren am Donnerstag, wie es beim angeschlagenen Fahrradhersteller weitergeht. Der neue Geschäftsführer Voigt-Salus wird am Nachmittag die Öffentlichkeit über erste Pläne informieren. Zuvor will das Amtgericht Halle bekannt geben, ob es dem Antrag der Mifa auf Insolvenz in Eigenverantwortung stattgibt. Das bedeutet, dass der Fahrradbauer drei Monate lang unter eine Art "Schutzschirm" schlüpfen kann. Die Produktion läuft in dieser Zeit weiter. Die 550 Mitarbeiter werden aber von der Arbeitsagentur bezahlt.

Investitionsbank-Gechäftsführer macht Mifa Hoffnung

Die IB Sachsen-Anhalt will MIFA weiter unterstützen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat dem Mifa-Standort Sangerhausen großes Potenzial bescheinigt. IB-Geschäftsführer Manfred Maas sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er glaube, dass der Fahrradmarkt besonders im Bereich der E-Mobilität eine Zukunft habe. Mit dem Schutzschirmverfahren, also der Insolvenz in Eigenverantwortung, könne Mifa saniert werden. Das sei aber auch abhängig davon, ob die Kunden bei der Stange blieben. Es komme zudem auf die Lieferanten in Übersee an und darauf, wie kompetent die neue Geschäftsführung sei.



Die Investitionsbank habe Mifa im Dezember 2014 diesen Neustart ermöglicht. Es sei immer schwer, aus einer Insolvenz heraus eine Lösung nach vorne zu praktizieren. Kunden und Lieferanten seien verunsichert. Doch es schien damals positiv.

Den Neubau des neuen Mifa-Werkes bezeichnete Maas als unumgänglich. Produktionsprozesse mussten effizient gestaltet werden. Dieser Schritt sei für die Zukunft richtig gewesen. Zugleich schränkte er ein: "Ob es allerdings in dieser Dimension und dieser Schnelligkeit auch angesichts der Umsatzeinbußen sinnvoll war, müssen Gesellschafter und Geschäftsführung entscheiden."

Schon lange finanzielle Probleme

Der Chef der Investitionsbank sagte Mifa Unterstützung zu. Man müsse jetzt sehen, ob das Unternehmen sanierungsfähig sei. "Die IB als Förderbank des Landes wird alles Rechtliche und Mögliche tun, den Standort und die Arbeitsplätze zu erhalten."