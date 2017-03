Für den traditionsreichen Fahrradhersteller Mifa ist das reguläre Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das bestätigte am Mittwochabend die Geschäftsführung in Sangerhausen. Die Schonfrist von drei Monaten, in der sich Mifa im bisherigen vorläufigen Insolvenzverfahren befand, ist damit vorbei.

Jetzt muss Mifa die Mitarbeiter wieder selbst bezahlen. Die gesamte Belegschaft kann allerdings nicht bleiben. 270 Mitarbeiter sind betroffen. Sie gehören nicht zur neuen Stammbelegschaft und wurden darüber bereits informiert. Einige von ihnen haben das Unternehmen mittlerweile verlassen. Für alle Mitarbeiter, die nicht übernommen werden, wurde ein Sozialplan ausgearbeitet. Der soll am Donnerstag verabschiedet werden. Das ist erst jetzt möglich, da dafür erst das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet werden musste. Ein Teil des Sozialplans beinhaltet, dass alle Mitarbeiter, die nicht nur neuen Stammbelegschaft gehören, in eine Transfergesellschaft eintreten können. Wie viele Mitarbeiter das Angebot annehmen werden, ist noch offen.

Die Transfergesellschaft würde von Mifa und eventuell zukünftigen Investoren finanziert. Die betroffenen Mitarbeiter bekämen aber nicht mehr ihr volles Gehalt. Zusätzlich ist eine solche Transfergesellschaft zeitlich begrenzt. Es geht nur um wenige Monate, in denen die Mitarbeiter für neue Jobs fit gemacht werden sollen. Alternativ müssten sie sofort entlassen werden. Die Chance, dass sie bei Mifa in nächster Zeit wieder einsteigen können, bestehe laut einem MDR-Reporter kaum.

Unternehmer Heinrich von Nathusius. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE/MDR

So traurig es für die Belegschaft ist – mit den derzeitigen Erträgen ist Mifa mit der alten Zahl an Mitarbeitern nicht zu finanzieren. Das Unternehmen kann nur mit weniger Mitarbeitern wieder interessant für Investoren sein, weil es so effizienter arbeiten kann. Wichtig ist, dass Mifa wieder Gewinne macht und die Schulden bei Lieferanten begleichen kann. Forderungen in Millionenhöhe sind offen. Außerdem muss Mifa für neues Material sofort zahlen können.



Die Suche nach Investoren und Verhandlungen mit ihnen gehen weiter. Die Eigentümerfamilie von Nathusius lässt sich aber nicht in die Karten gucken, ob ein neuer Investor einsteigen wird oder die Familie allein für Mifa zuständig bleibt.