Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) begrüßt die Einigung beim insolventen Fahrradhersteller Mifa-Bike mit den Eigentümern auf eine Finanzspritze. Dem MDR sagte Willingmann: "Ich habe mich darüber gefreut, dass jetzt eine Lösung gefunden wurde, die man schon vor ein paar Tagen hätte erreichen können." Wichtig sei, dass die Produktion in Sangerhausen nun wieder anlaufen könne.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Freitag hatten sich Mifa-Bike und die Eigentümerfamilie von Nathusius geeinigt. Die Familie nimmt erneut Geld in die Hand und stimmte einem Massedarlehen über 3,5 Millionen Euro zu. Der Vertrag dafür sei bereits unterschrieben, sagte ein Unternehmenssprecher dem MDR am Freitag. Laut Insolvenzverwalter Lucas Flöther fehlen nun noch die Zustimmung des Mifa-Gläubigerausschusses sowie des Insolvenzgerichts. Diese würden für Montag erwartet.