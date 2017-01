Insolventer Fahrradhersteller Mifa-Bike zieht Antrag auf Eigenverwaltung zurück

Der Versuch, den Fahrradhersteller Mifa-Bike durch eine Insolvenz in Eigenregie zu retten, ist gescheitert. Das teilte der neue Geschäftsführer Joachim Voigt-Salus am Mittwoch mit. Der Antrag auf Eigenverwaltung wird demnach zurückgezogen. Stattdessen muss das Amtsgericht Halle einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen und ein Regel-Insolvenzverfahren einleiten.

Grund sei, dass die Eigentümerfamilie von Nathusius einen zugesagten Kredit nicht gewährt habe. Deswegen könne die für Ende des Monats geplante Wiederaufnahme der Produktion nicht erfolgen. Wegen des fehlenden Geldes könnten wichtige Teile nicht bestellt und dadurch Lieferzusagen an Großkunden nicht mehr eingehalten werden. Die rund 520 Mitarbeiter hat Voigt-Salus am Vormittag darüber informiert.

Anfang Januar hatte Fahrradhersteller Mifa-Bike Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Die GmbH hatte 2015 die Mitteldeutschen Fahrradwerke Sangerhausen übernommen. Dieses Unternehmen war 2014 in Insolvenz gegangen. Erst am Dienstag hatte sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) für den Erhalt des Fahrradherstellers ausgesprochen.