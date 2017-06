Die Beschäftigten des insolventen Fahrradherstellers Mifa in Sangerhausen sind für Mittwoch zu einer Mitarbeiterversammlung geladen. Worum genau es dabei gehen wird, ist unklar. Weil aber die Zeit drängt, ist es nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wahrscheinlich, dass die Angestellten am Mittwoch über die Zukunft des Fahrradbauers informiert werden.

Bislang nämlich ist es Insolvenzverwalter Lucas Flöther nicht gelungen, die Vorstellungen möglicher Interessenten mit denen der bisherigen Eigentümer unter einem Hut zu vereinen. Kommenden Freitag läuft das Ultimatum der Gläubiger aus. Die Zeit drängt. Wenn sich kein Investor findet, droht die Zerschlagung des Unternehmens. So könnten Teile des Fahrradherstellers zu Geld gemacht werden, um Schulden zu tilgen.

Für das Traditonsunternehmen mit mehr als 100-jähriger Geschichte arbeiten aktuell noch 130 Beschäftigte. Sie hatten in der Vergangenheit mehrfach für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Im Februar hatten im Zuge der Insolvenz 210 Mitarbeiter ihre Kündigungsschreiben bekommen. Ihnen war der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten worden.

Mifa hatte erstmals im September 2014 Insolvenz beantragt, wenige Monate später in der Familie von Nathusius jedoch einen Käufer gefunden. Im Januar dieses Jahres hatte die Geschäftsleitung des Fahrradbauers beim Amtsgericht in Halle erneut Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Das SPD-geführte Wirtschaftsministerium hatte Mifa daraufhin Hilfe angeboten. Der Landkreis und Sangerhausens damaliger Oberbürgermeister Poschmann hatten mitgeteilt, von der Insolvenz erst aus den Medien erfahren zu haben.