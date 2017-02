Otto Möhwald im Jahr 2013. Der Maler starb 2016 in Halle bei einem Verkehrsunfall. Mit der Ausstellung wir ihm nun gedacht. Bildrechte: dpa

Matthias Rataiczyk vom Kunstverein Talstrasse war schon vor der Vernissage voller Vorfreude. "Man kennt die Szenerien, man kennt die Orte, die er besucht hat und man identifiziert sich auch als Bürger einer Stadt sehr viel mehr mit solchen Dingen", so Rataiczyk, einer der Gründer des Kunstvereins. Möhwalds Hauptmotive waren unter anderem die Stadtansichten von Halle.



Otto Möhwald hatte ab 1950 an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle studiert. Allerdings mehr schlecht als recht, wie er dem MDR vor 15 Jahren im Interview erzählte: "Nach dem vierten Jahr stand ich eigentlich so schlecht da, ich hatte auch kein Interesse mehr, so dass ich weggehen musste, ohne Abschluss", sagte Otto Möhwald damals. Trotzdem wurde der Maler berühmt – und kehrte später als Professor für Malerei an die Kunsthochschule zurück.