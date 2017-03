Rechter Verein Wirbel um Drohungen gegen Politiker-Sohn

Ralf Stegner ist Bundesvize der SPD. Bildrechte: dpa

Der Post dreht sich um, so nennt es die Seite, "Aufdeckung von Antifa-Finanzierung in Halle". Ralf Stegners Sohn studiert an der Universität in Halle. Dort engagiert er sich gegen Rechtsextremismus, so zum Beispiel auf einer Demonstration im Saalekreisdorf Schnellroda. "Ein Prozent" verortet ihn im Umfeld von Linksradikalen. Grund genug für die Kommentatoren, ihn und seinen Vater teils aufs Übelste zu beschimpfen.



Diese drei Kommentare sind dabei nur beispielhaft für das, was man unter dem Beitrag lesen kann. Sie sind mittlerweile gelöscht worden. Philip Stein, Leiter des Projekts "Ein Prozent" bedankt sich auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT für die Hinweise. Man lösche Kommentare dieser Art selbstverständlich. "Bei der Masse an Kommentaren auf unserer Seite (...) ist es uns nicht immer möglich, alles sofort zu prüfen." Die oben genannten Drohungen standen teilweise sieben Tage unter dem Beitrag, andere stehen auch jetzt noch dort.