Die Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Moritzburg sind abgeschlossen, das Kunstmuseum in Halle ist für Besucher wieder zugänglich. Zur neuen Ausstellungsaison gibt es für Kunstkenner eine kleine Sensation: ein Aquarell des Bauhaus-Meisters Lyonel Feininger aus dem Jahr 1929. Das Gemälde wurde dem Museum geschenkt.

In zwei Wochen startet die Sonderausstellung "Alexej von Jawlensky/Georges Rouault. Sehen mit geschlossenen Augen", bis dahin muss noch einiges getan werden. Denn trotz Abschluss der Renovierungsarbeiten zeigen sich an den Museumswänden noch einige freie Flächen. So fehlen den Exponaten aus dem Kunsthandwerk im Westflügel noch die Informationstafeln – sie kommen erst in den nächsten Tagen. Galeriechef Thomas Bauer-Friedrich dazu: "Der Besucher wird ein Museum im Auf- und Umbau finden. Wir sind aber sehr weit fortgeschritten."