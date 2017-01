Der Kunstsammler Hermann Gerlinger vor einem seiner Schätze in Halle. Neben ihm: "Fränzi, stehend" von Erich Heckel (1911). Bildrechte: IMAGO

Über die Zukunfts-Pläne des Sammlers ist indes wenig bekannt. Fakt ist nur, dass die Bilder in Kisten verpackt werden und Halle dann Richtung Süddeutschland verlassen. Dabei war für die Gerlinger-Sammlung eigens ein Gebäudeteil errichtet worden. Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg, blickt aber in die Zukunft: "Im Moment diskutieren wir ganz intensiv, wie wir diese Fläche füllen werden. Es gibt verschiedene Ideen und Konzepte".



Einen bemerkenswerten Besucherandrang gab es laut dem Kunstmuseum Moritzburg in den letzten Tagen nicht. Und in die Trauer über den Verlust mischt sich auch Vorfreude. "Ich würde mich freuen, wenn dieses Museum zeigt, was noch im Archiv liegt", so eine Besucherin. "Platz für Neues ist vielleicht auch kein Fehler", sagt eine andere. Doch beide nutzen gern eine der letzten Gelegenheiten, die Werke legendärer "Brücke"-Maler in Halle zu sehen. Bis Sonntag 18 Uhr ist das noch möglich.