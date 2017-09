Seit 2011 kommen nun jedes Jahr um die 60 Dachzeltfans mit etwa 24 Zelten an einem Wochenende irgendwo in Deutschland zusammen, besprechen beim "Benzingespräch" Tipps und Tricks rund um diese besondere Form des Campens. So zum Beispiel, wie man einen Korb für die Schuhe an der Leiter befestigen oder die Zeltstangen zur mobile Garderobe und Waschstelle umfunktionieren kann. Außerdem gibt es gemeinsame Exkursionen und Ausflüge – wie in diesem Jahr mit einem Autokorso zum historischen Gebäude der Landeschule Pforta.