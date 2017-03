Uniklinik Halle Muttermilchbank sucht Spenderinnen

In einem solchen Fall ist gespendete Frauenmilch eine schöne Alternative zu künstlichen Nahrungsmitteln. Gesammelt werden die Spenden in Frauenmilchbanken. Die Idee ist etwa 100 Jahre alt. Die erste Frauenmilchbank in Deutschland entstand 1919 in Magdeburg. In den siebziger bis neunziger Jahren wurden deutschlandweit viele Milchbanken geschlossen, nun erleben sie eine Renaissance. Derzeit gibt es in Deutschland etwa 15 bis 20 Frauenmilchbanken, die meisten in den ostdeutschen Bundesländern. Anfang Januar wurde auch in Halle wieder so eine Milchbank eingerichtet.